Kinder: la présence de salmonelles détectée dès le 15 décembre

La présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre sur le site d'Arlon et l'origine provient d'un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières, rapporte l'entreprise Ferrero. Elle précise que les matières et les produits finis avaient été bloqués et n'avaient pas été livrés.