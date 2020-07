Le président des sociaux-chrétiens flamands veut d'abord une discussion pour "rétablir la confiance" avec les libéraux. Son homologue défend la fierté d'être libéral. La politique est de plus en plus une histoire de relations entre les individus.

Les lendemains de la veille sont difficiles pour les négociations gouvernementales, après le nouveau report du vote sur l'IVG, jeudi à la Chambre. Le CD&V a obtenu ce report suite à un dépôt d'amendements au texte soutenu par la N-VA, le CDH et le Vlaams Belang. Mais Joachim Coens, président du CD&V, est furieux de l'attitude de son homologue libéral, Goerges-Louis Bouchez, président du MR, qui a laissé la liberté de vote à ses députés - une tradition libérale sur les sujets éthiques.

Ce matin, à la VRT, Joachim Coens a annoncé qu'il suspendait les discussions pour la formation d'un nouveau gouvernement, en attendant de pouvoir débattre de "l'incident" avec son collègue: "Pour moi, il n'est pas possible de continuer à parler dans l'immédiat, a-t-il dit, nous devons d'abord restaurer la confiance."

Joachim Coens avait menacé d'arrêter sa mission informelle pour former un gouvernement fédéral, juste avant le vote, jeudi. Il répondait de façon épidermique à un tweet de Georges-Louis Bouchez défendant la position de son parti. Suite à ce "chantage", le président du MR a une nouvelle fois appuyé son message: "Nous avons du respect pour l'ensemble de nos partenaires, à tous les niveaux de pouvoir. Mais personne ne remettra en cause l'identité libérale de notre parti et la liberté de vote sur les questions éthiques. Chacun a droit au respect, le MR aussi!"

Le président libéral a une nouvelle fois tapé sur le clou ce vendredi matin, en répliquant à une remarque totalement déplacée d'un internaute: "Suite à ma décision de laisser la liberté de vote sur l'IVG hier, ce monsieur, proche de la droite radicale flamande, considère que ma maman aurait du avorter pour que nous puissions avoir un gouvernement. Quand je lis ça, je suis chaque jour plus fier d'être libéral."

Plus le temps passe et plus la perspective d'un nouveau gouvernement fédéral s'éloigne, sur fond de relations personnelles difficiles entre les présidents de parti. C'est ce dont témoigne ce nouvel épisode, en plus bien sûr de la résurgence de clivages que l'on pensait d'un autre temps entre conservateurs et progressistes sur le plan éthique.

La faculté des nouveaux présidents de parti à communiquer sans arrêt, notamment via les réseaux sociaux, n'aide pas à la sérénité et à la confiance.

