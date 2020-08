Le président social-chrétien flamand demande de "garder la tête froide" et de "restaurer la confiance".

La mission royale confiée aux présidents de la N-VA et du PS, Bart De Wever et Paul Magnette, a reçu un sérieux avertissement, jeudi, avec la sortie commune des libéraux et des écologistes dénonçant leur projet institutionnel. Et leur demandant de choisir enfin, en cessant de jouer la concurrence entre les deux familles politiques.

Suite à cela, les partis flamands du "Club des cinq" (N-VA, mais aussi CD&V et SP.A) s'en étaient pris durement au seul Georges-Louis Bouchez, président du MR. Ils l'accusent de manoeuvres de retardement, pour s'accrocher au du gouvernement Wilmès, au sein duquel les libéraux sont en position de force. Les tensions entre N-VA et MR sont palpables, à l'heure où MR et Open VLD doient revoir les préformateurs, normalement ce vendredi.

Joachim Coens, président du CD&V, a appelé au calme ce vendredi matin sur les ondes de la VRT. Avec une métaphore météorologique: "Il y a eu des températures chaudes ces derniers jours, mais il est important de garder la tête froide. Ceux qui sont à la manoeuvre doivent poursuivre, là où la confiance peut être restaurée." Le message est clair : Bart De Wever et Paul Magnette doivent continuer leur mission (au-delà du rapport au roi le 17 août prochain ?) et tenter encore de convaincre les écologistes ou les libéraux.

'Het zijn warme temperaturen, maar is belangrijk om het hoofd koel te houden. Laat de preformateurs hun werk doen. Zij die aan zet zijn, moeten nagaan waar er vertrouwen gevonden kan worden. Dat gebeurt best aan tafel.' @joachimcoens in #deochtend @radio1be — CD&V (@cdenv) August 14, 2020

Carl Devos, politologue à Gand, commente de façon un peu désabusée ces nouveaux développements: "Les citoyens attendent tellement peu des politiciens actuels, qu'ils ne se fâchent même plus."

Excellent professeur Carl Devos (traduit librement) : les citoyens attendent tellement peu des politiciens actuels qu'ils ne se fachent même plus #begov https://t.co/BBHfTNxvlX via @HLN_BE — Alexander Prym (@AlexanderPrym) August 14, 2020

