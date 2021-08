Le trio Wathelet, Pieter Devos et Jérôme Guéry ont enlevé samedi soir la médaille de bronze. Au total 24 athlètes et 26 officiels belges seront présents à la cérémonie. Au cours de celle-ci, la cérémonie du podium du marathon masculin couru le matin à Sapporo sera organisée. Bashir Abdi y recevra sa médaille de bronze.

69 des 123 athlètes belges ont réalisé un top 8 aux Jeux Olympique à Tokyo

Les 123 athlètes belges qui ont participé aux les Jeux Olympiques de la XXXIIe Olympiade organisés du 23 juillet au 8 août 2021 ont obtenu vingt-six top 8. Ils ont concerné 69 athlètes soit 56,1 % du total. Ils se répartissent en 3 premières places (médaille d'or), 1 seconde (médaille d'argent), 3 troisièmes (médaille de bronze), soit un total de sept médailles. Ce nombre égale la performance aux Jeux de Londres en 1948. Trois titres olympiques dans les mêmes JO n'avaient plus été gagnés depuis Paris en 1924.

Cette année à Tokyo la 4e place a été obtenue à 7 reprises, la 5e à 4 reprises, la 6e par 3 fois, il y eut trois 7e places et encore deux 8e places, toutes qui vaent un diplôme olympique. La Belgique avait ramené six médailles (2 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze) et réalisé 19 top 8 aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016 grâce à 40 des 104 athlètes. Ils étaient à l'époque 38,5 % à avoir atteint l'objectif fixé par le Comité olympique et interfédéral belge