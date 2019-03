Jérôme de Warzée : "Je rêvais d'être Messi, j'ai été champion de Scrabble"

Aujourd'hui encore, cela reste mon rêve de devenir footballeur professionnel. " A 48 ans, Jérôme de Warzée, adepte de l'humour cash, chroniqueur sur Vivacité et animateur de l'émission à succès le Grand Cactus sur la Deux, ne se départit à aucun moment de son sens du second degré lorsqu'il évoque ses passions sportives. " Je me rends évidemment compte, au fil des années, que je devrais renoncer à cet espoir, sourit-il. Pour que je signe prochainement à Barcelone, il faudra quand même qu'ils soient conciliants. Mais je suis atteint de ce virus depuis tout petit. Et j'ai toujours été frustré à toutes les étapes de ma vie de joueur. " Il se voyait déjà en haut de l'affiche du ballon rond... Finalement, il a remporté des titres dans une tout autre discipline - le Scrabble - avant d'être porté en triomphe... en tant qu'humoriste.

