L'avez-vous déjà remarqué ? Jan Jambon porte le nom et les traits d'un personnage de Willy Vandersteen ou de Marc Sleen. Souvent, comme dans les scénarios un peu bâclés de ces maîtres du comic flamand, le héros de Brasschaat se trouve pris dans d'invraisemblables mésaventures.

Et souvent, on ne passe ces fautes de raccord au scénariste de ces mauvais rebondissements que par sympathie pour son personnage, dessiné d'une ligne claire parfois un peu tremblante. Jan Jambon, depuis son accession au ministère de l'Intérieur dans le gouvernement de Charles Michel, endosse le rôle du gentil nationaliste. Francken, Demir, De Wever, nationalistes bagarreurs, tapent. Van Overtveldt et Vandeput, nationalistes transparents, faisaient nombre. Lui, le gentil nationaliste, subit. Le gentil nationaliste, le sourcil relevé, le cerne sombre, ne sourit jamais que tristement. Quand son président de...