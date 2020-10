La Flandre ne suit pas le sud du pays et Bruxelles puisqu'il n'y aura pas de couvre-feu élargi, mais bien des restrictions importantes dans les activités sportives et les évènements.

Jambon appelle avec insistance à limiter les contacts au maximum. Le couvre-feu reste par contre inchangé et n'a pas été avancé et reste effectif à partir de minuit et jusqu'à six heures. Jambon pense que l'interdiction de se rassembler à plus de quatre suffit pour l'instant.

Sauf les bibliothèques, tous les centres culturels seront fermés (y compris les théâtres et les cinémas). Le sport en groupe est interdit à partir de 12 ans. Le sport professionnel est lui maintenu pour des raisons économiques.

Les évènements divers n'auront pas lieu non plus, en dehors des marchés. Les marchés de Noël ni les marchés aux puces ne restent ouverts.

Le gouvernement flamand ferme également ses piscines, les centres de fitness ainsi que tous les bowlings établis sur ton territoire. Les plus de 12 ans ne sont plus autorisés qu'à faire du sport en extérieur, et en groupe limité seulement, a annoncé Jambon mardi soir à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire.

Seuls deux personnes pourront également faire leur courses ensemble. Il reste aussi possible de faire ses courses avec ses enfants mineurs.

Les funérailles et les mariages peuvent se poursuivre dans le respect des règles de distance, mais 40 personnes au maximum peuvent être présentes.

La pression exercée par les virologues, les gouverneurs et les bourgmestre était devenue grande et semble avoir porté ses fruits. Les nouvelles mesures devraient entrer en vigueur avant le week-end. On ne sait pas très bien combien de temps elles dureront. La ministre Crevits parle, elle, de trois semaines au JT de la VRT.

Un nombre record d'admissions à l'hôpital

Un nombre record d'admissions à l'hôpital de patients atteints du coronavirus a été atteint avec 689 malades ces 24 dernières heures en Belgique. Le précédent record remonte au 28 mars lorsque 629 admissions avaient été recensées, a indiqué mardi soir le virologue Steven Van Gucht, sur la base du rapport quotidien établi par les différents hôpitaux du pays. Actuellement, 5.554 patients Covid sont à l'hôpital. Le pic du 7 avril dernier, lorsque 5.715 personnes étaient hospitalisées pour le coronavirus, n'est plus très loin. Il pourrait être franchi mercredi ou jeudi, prédit M. Van Gucht.

