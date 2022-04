Les résultats de son test sont en parfaite adéquation avec le nom qu'elle a donné à sa marque de produits biologiques issus de l'agriculture belge. La fondatrice de Graines de curieux n'en est pas moins encline au doute, ce qui ne l'empêche pas de foncer.

Blés anciens, quinoa, lentilles, petit épeautre... Isabelle Coupienne cultive, grâce à son réseau d'une trentaine d'agriculteurs bios partenaires, une quinzaine de denrées qu'elle trie, transforme et vend dans plus de 450 boutiques. Pas mal pour quelqu'un qui assure ne pas être une femme d'affaires dans l'âme. Malgré le succès de Graines de curieux, vous doutez toujours? A fond! Le doute a toujours été présent pour la simple raison que je me remets perpétuellement en question. Cela me permet de relativiser, de faire la part des choses, de prendre de la hauteur dans mes réflexions. Tant dans ma vie professionnelle que personnelle, d'ailleurs. Mais le doute ne m'arrête pas, il m'aide à tenir bon. Comme quand vous vous êtes retrouvée seule à la barre de votre entreprise? Mon partenaire d'affaires est parti au bout de quelques mois. J'ai vécu un grand moment de solitude et, bien sûr, de doute. Le projet était magnifique, j'avais des agriculteurs à payer, je ne pouvais pas me mettre en porte-à-faux avec eux. J'ai pris le risque de procéder à une augmentation de capital et de me diluer alors que j'étais en plein doute. J'ai été étonnée d'être suivie et soutenue par autant de monde. Idem lorsque j'ai démarré, avec un an de retard, notre ligne de tri - une infrastructure de 2 000 mètres carrés - en plein confinement. Un pari complètement fou mais essentiel pour engendrer de nouveaux revenus indispensables à nos investissements futurs. Le respect des autres, dites-vous, est votre moteur face au doute. C'est vrai. Parce que quand vous respectez les gens, ils vous suivent. Graines de curieux en est la preuve. Toutes ces personnes - collaborateurs, agriculteurs, partenaires, investisseurs - m'ont confortée dans l'idée que j'étais, que je suis, dans le droit chemin. Ça me donne confiance en moi. L' envie de suivre ma route et de ne rien lâcher. Malgré les doutes... (rire)