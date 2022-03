L'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier, inquiète 90% des Belges, ressort-il d'un sondage Ispos mené dans le cadre du Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, cité dans Le Soir lundi.

Moins d'un répondant sur dix assure "ne pas avoir peur" du conflit qui ravage le pays voisin de la Pologne. Autrement dit, 90% des Belges sont "au moins un peu stressés", écrit Le Soir. Dans le détail, une large majorité de la population dit avoir "assez peur" ou "très peur". Les femmes et les personnes âgées sont statistiquement plus inquiètes que le reste de la population.

Les sources principales de préoccupations des sondés liées à la guerre en Ukraine sont la possibilité de basculer dans une troisième guerre mondiale ou une extension du conflit à tout le continent européen, suivi par la crainte d'une attaque nucléaire.

Plus de 70% des répondants pensent que l'armée belge ne suffirait pas à défendre le royaume. Il s'agit de l'une des seules questions où des différences communautaires apparaissent: en ventilant les résultats par Région, on constate que 76% des Flamands ne croient pas en l'armée belge, contre 62% des Wallons et 58% des Bruxellois.

