Une des deux dernières personnes portées disparues après les inondations survenues en Belgique il y a deux semaines a été retrouvée et identifiée mercredi après-midi, a annoncé la police fédérale jeudi matin. Le bilan officiel fait à présent état de 38 morts.

Le corps retrouvé mercredi est celui d'un homme originaire de Verviers. La police l'a retrouvé à Trooz, en province de Liège. L'équipe d'identification des victimes (DVI) de la police fédérale a pu l'identifier. "Une autre femme reste portée disparue", a déclaré An Berger, porte-parole de la police fédérale. "Il y a à présent 38 victimes identifiées", a-t-elle ajouté.

Précédemment, le gouvernement wallon avait annoncé que 41 victimes avaient déjà été recensées. On ignore d'où provient la différence. La police fédérale fonde son évaluation officielle sur le nombre de victimes identifiées par l'équipe d'identification des victimes (DVI). La porte-parole de la police fédérale a également précisé que ce bilan actualisé reposait sur les données de l'ensemble des gouverneurs de province.

La phase fédérale de gestion de crise étant terminée, c'est la police fédérale qui est chargée de la diffusion officielle du nombre de victimes, et non le Centre de crise.

Le corps retrouvé mercredi est celui d'un homme originaire de Verviers. La police l'a retrouvé à Trooz, en province de Liège. L'équipe d'identification des victimes (DVI) de la police fédérale a pu l'identifier. "Une autre femme reste portée disparue", a déclaré An Berger, porte-parole de la police fédérale. "Il y a à présent 38 victimes identifiées", a-t-elle ajouté. Précédemment, le gouvernement wallon avait annoncé que 41 victimes avaient déjà été recensées. On ignore d'où provient la différence. La police fédérale fonde son évaluation officielle sur le nombre de victimes identifiées par l'équipe d'identification des victimes (DVI). La porte-parole de la police fédérale a également précisé que ce bilan actualisé reposait sur les données de l'ensemble des gouverneurs de province. La phase fédérale de gestion de crise étant terminée, c'est la police fédérale qui est chargée de la diffusion officielle du nombre de victimes, et non le Centre de crise.