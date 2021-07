Inondations: la majorité wallonne disposée à se pencher sur ce qui s'est passé

Les partis de la majorité wallonne (PS, MR et Ecolo) sont disposés à se pencher sur ce qui a fonctionné et dysfonctionné dans la survenue et la gestion des inondations. Ils ne sont par contre pas tous gagnés d'emblée à la forme que prendra ce travail, est-il ressorti d'un coup de sonde auprès de chacun d'eux au sujet de la proposition cdH de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire.

