La commission pourrait poursuivre ses travaux jusqu'à la fin du mois de janvier.

La commission d'enquête parlementaire sur les inondations, qui devait initialement terminer ses travaux pour la fin de cette année, sera prolongée jusqu'à une date annoncée mercredi prochain, en marge de la séance plénière du parlement régional, a-t-on appris ce vendredi.

Depuis le début du mois de septembre, cette commission se réunit tous les vendredis, et même parfois le jeudi. Elle a déjà entendu tour à tour des responsables de l'administration, de l'IRM, des gestionnaires de barrages ainsi que les gouverneurs de provinces et les bourgmestres des communes sinistrées."Nous avons notamment pris le temps d'écouter les dix bourgmestres des communes les plus touchées - les 9 communes de la Vesdre et Rochefort. C'était important parce qu'à travers eux, c'est la voix des citoyens que nous avons entendue", a rappelé le chef de groupe du CDH au parlement régional, François Dessquesnes.

Dans les semaines à venir, d'autres responsables de l'administration seront auditionnés. Le ministre du Climat et de la Mobilité Philippe Henry et le ministre-président wallon Elio Di Rupo, entre autres, sont également attendus devant la commission. "Nous voulons en outre réentendre une série de personnes de la direction régionale de la gestion hydraulique, de la gestion des barrages et du centre régional de crise", a ajouté François Desquesnes.

"Avant Pâques"

La commission d'enquête devrait dès lors terminer ses travaux à la fin du mois de janvier puis prendre quelques semaines pour rédiger ses conclusions et formuler des recommandations. "Nous fixerons une date précise mercredi prochain mais ce sera dans tous les cas avant Pâques", a conclu le chef de groupe des humanistes. La décision formelle ne sera toutefois annoncée que mercredi prochain, au cours de la séance plénière du parlement wallon.

