Le bilan des inondations meurtrières qui ont frappé la Belgique en fin de semaine dernière s'alourdit encore ce dimanche: on dénombre désormais 31 morts et 163 personnes sont toujours présumées portées disparues, selon un nouveau bilan du centre de crise.

Ce dernier encourage les citoyens qui n'ont pas encore eu de contacts avec leurs proches à se signaler le plus rapidement possible aux services de secours. "Si vous êtes sans nouvelles d'un proche, nous vous invitons à prendre contact avec votre zone de police locale qui rassemble les informations sur les personnes disparues", indiquent les autorités. A l'heure actuelle, le danger n'est plus imminent dans les zones touchées. Les opérations de sauvetage sont terminées mais des opérations de recherche sont toujours en cours dans un certain nombre de zones, ajoutent-elles en soulignant que "les importants travaux de nettoyage et l'estimation des dégâts matériels sont maintenant au centre des préoccupations". Le centre de crise avance par ailleurs une série de conseils pour les sinistrés qui voudraient rentrer chez eux. "N'entrez que si la lumière du jour est suffisante; portez des bottes en caoutchouc s'il y a plus de 5 cm d'eau afin d'éviter les risques d'électrocution ou de coupures et quittez les lieux si vous sentez une odeur de gaz", explique-t-il. Les autorités rappellent enfin le numéro d'information gratuit 1771 pour les questions sur les démarches à entreprendre et assurent que le moyen le plus simple d'aider reste d'effectuer un don sur le compte de la Croix-Rouge BE70 0000 0000 2525 ou de s'inscrire sur la plateforme des volontaires de crise de la Croix-Rouge.

Les opérations de sauvetage pratiquement terminées, encore 37.000 ménages sans électricité

La situation s'améliore très progressivement sur tout le territoire après les intempéries et les inondations des derniers jours. Les recherches se poursuivent dans les zones touchées mais les opérations de sauvetage sont pratiquement terminées, communique dimanche le Centre de crise fédéral. Un peu plus de 37.000 ménages sont toujours sans électricité, dans les provinces de Liège et du Brabant wallon.

Les énormes ravages provoqués par les inondations se dévoilent petit à petit et les opérations de nettoyage ont commencé, avec l'aide de nombreux bénévoles, indique le Centre de crise.

En province de Liège, les opérations de pompage sont toujours en cours et plusieurs demandes d'expertise ont été lancées pour vérifier la stabilité des bâtiments. Au niveau de l'électricité, 245 cabines sont encore hors tension pour le moment, avec 17.150 ménages touchés. L'eau est, en revanche, à nouveau potable dans la totalité des communes.

Dans le Brabant Wallon, la situation est plus proche de celle d'une pré-alerte de crue et le nettoyage se poursuit. D'après le Centre de crise, 279 cabines électriques sont toutefois encore inondées et ne sont pas accessibles aux équipes techniques, laissant dès lors 20.000 clients sans électricité.

La province de Luxembourg se situe actuellement dans une phase de rétablissement et de nettoyage dans les communes touchées, tandis que dans celle de Namur la Défense apporte son soutien pour les opérations de nettoyage en cours à Profondeville, Walcourt et Yvoir. Les lignes électriques sont remises en service dans de nombreuses communes et l'eau est à nouveau potable partout.

En Flandre, aucune nouvelle intervention n'est prévue dans le Brabant flamand. Le niveau du Démer n'a pas encore été stabilisé, ce qui reste un point d'attention, alors que celui de la Dyle est encore élevé, mais reste sous contrôle. La situation est surveillée de près.

Dans le Limbourg, le niveau de la Meuse baisse fortement, avec le centre de Halen encore inondé. Le niveau de la Velpe diminue également alors que la Gette continue de monter. À Herk-de-Stad, la digue du Démer s'est rompue et cela représente un risque certain pour plusieurs villages, prévient le Centre de crise.

Ce dernier répète son appel à ne pas se rendre sur les zones sinistrées.

