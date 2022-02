Votre facture d'électricité et de gaz ne cesse de gonfler. Le Vif et Test-Achats ont répondu à vos questions sur votre facture d'énergie lors d'un live. Parmi celles-ci, beaucoup concernaient les aides du gouvernement et la manière de les obtenir. Voici les réponses.

Baisse de la TVA, chèque énergie... : des mesures de soutien ont été décidées pour alléger la facture d'électricité des ménages. Que dois-je faire pour les obtenir? Quel contrat choisir pour avoir le meilleur tarif ?

Julie Frère et Stéphane Dochy de Test-Achats ont répondu à vos questions sur le site du Vif jeudi dernier. Plusieurs portaient sur la manière d'obtenir les aides prévues par les pouvoirs publics.

Lire aussi: Aides, tarif social, contrats... les réponses du Vif et de Test-Achats à vos questions sur votre facture d'énergie

1. Comment bénéficier de la réduction de la TVA, prévue dès le 1er avril ?

Pour les mesures récentes adoptées par le gouvernement, comme la réduction temporaire de la TVA et le chèque énergie, il ne faut rien faire. Tout se fera automatiquement via la facture d'électricité. Pour le tarif social, il est aussi octroyé automatiquement. Pour un nouvel ayant-droit, il y a toutefois un certain délai puisque les fournisseurs ne sont notifiés que tous les 3 mois. Voir le site internet du SPF Economie.

Lire sur le sujet : Accord sur le prix de l'énergie : "Ce qui me tracasse le plus, c'est que ce sont des mesures à court terme"

2. Le tarif social sera-t-il étendu ? Qui peut bénéficier de l'aide du CPAS ?

Il faut prendre contact avec le CPAS pour connaître les conditions. Pour le tarif social, il est octroyé automatiquement dans la grande majorité des cas. Il n'y a donc aucune démarche à entreprendre. Pour un nouvel ayant-droit, il y a toutefois un délai d'attente puisque les fournisseurs d'énergie ne sont notifiés que tous les 3 mois. Toutes les informations sur le site internet du SPF Economie .

Baisse de la TVA, chèque énergie... : des mesures de soutien ont été décidées pour alléger la facture d'électricité des ménages. Que dois-je faire pour les obtenir? Quel contrat choisir pour avoir le meilleur tarif ?Julie Frère et Stéphane Dochy de Test-Achats ont répondu à vos questions sur le site du Vif jeudi dernier. Plusieurs portaient sur la manière d'obtenir les aides prévues par les pouvoirs publics.Lire aussi: Aides, tarif social, contrats... les réponses du Vif et de Test-Achats à vos questions sur votre facture d'énergiePour les mesures récentes adoptées par le gouvernement, comme la réduction temporaire de la TVA et le chèque énergie, il ne faut rien faire. Tout se fera automatiquement via la facture d'électricité. Pour le tarif social, il est aussi octroyé automatiquement. Pour un nouvel ayant-droit, il y a toutefois un certain délai puisque les fournisseurs ne sont notifiés que tous les 3 mois. Voir le site internet du SPF Economie.Lire sur le sujet : Accord sur le prix de l'énergie : "Ce qui me tracasse le plus, c'est que ce sont des mesures à court terme"Il faut prendre contact avec le CPAS pour connaître les conditions. Pour le tarif social, il est octroyé automatiquement dans la grande majorité des cas. Il n'y a donc aucune démarche à entreprendre. Pour un nouvel ayant-droit, il y a toutefois un délai d'attente puisque les fournisseurs d'énergie ne sont notifiés que tous les 3 mois. Toutes les informations sur le site internet du SPF Economie .