Infanticides et chasse aux juifs : les combattants flamands du Front de l'Est plus violents qu'on ne le pensait

On a écrit des bibliothèques entières sur les combattants flamands du Front de l'Est - le nom collectif de tous les compatriotes qui ont combattu avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le noyau des troupes du Front de l'Est se composait de 10.000 volontaires de la Légion flamande, transformés en SS Sturmbrigade Langemarck à partir de 1943. En outre, 4000 compatriotes ont participé activement au Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK), qui transportait des personnes et du matériel. Enfin, 3000 compatriotes ont travaillé pour l'Organisation Todt (OT), une unité responsable des travaux d'infrastructure militaire sur le front et disposant de son propre service de sécurité militaire, le Schutzkorps (OT-SK). Des milliers d'autres Flamands ont servi dans presque toutes les unités de l'armée allemande - 45 Flamands ont même été incorporés au régiment Westland, qui fait partie de la fameuse division blindée SS Wiking.

