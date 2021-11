"Les Partis politiques en Belgique", un ouvrage publié par des politologues du Centre d'étude de la vie politique de l'ULB, vient d'être publié. Cette "bible" analyse la politique belge et ses évolutions sous toutes les coutures. Dont les majorités fédérales.

C'est une évolution logique : plus il y a de partis représentés dans les assemblées, plus il en faut pour atteindre un...

C'est une évolution logique : plus il y a de partis représentés dans les assemblées, plus il en faut pour atteindre une majorité au Parlement. Jamais un gouvernement n'avait rassemblé autant de formations que celui d'Alexander De Croo, qui rassemble sept partis. Le "record" précédent, de six partis, avait été atteint par l'arc-en-ciel (écologistes, socialistes et libéraux) de Guy Verhofstadt en 1999, puis par le gouvernement papillon d'Elio Di Rupo en 2011 (socialistes, libéraux et démocrates-chrétiens).> Êtes-vous incollable sur les partis politiques belges ? Faites notre grand quiz