Catherine Fonck (CDH) intepelle la Première ministre sur le manque de matériel, parmi quatre demandes.

Catherine Fonck, députée CDH, en pointe dans la lutte contre le coronavirus, a émisquatre demandes au gouvernement lors de la séance plénière, ce jeudi après-midi.

"Premièrement, un dépistage massif, rappelle-t-elle. Certainement à la sortie de la crise, mais déjà aujourd'hui. Je trouve choquant que des soignants soient envoyés au front et ne soient dépistés que s'il présentent des symptomes graves." La plupart des partis, dont les écologistes, sont pressant sur cette question et la Belgique monte en puissance dans sa capacité à tester. "Les chiffres actuels ne sont que la pointe de l'iceberg", dit-elle.

"Deuxièmement: constituer plus rapidement que vous ne le fait du stock de masques. Ce n'est pas 5 à 6 millions, mais des centaines de millions de masques dont nous avons besoin. Je vous avais supplié de n'oublier personnes. Or, les kinés, les pharmaciens, les hôpitaux psychiatriques, les aides-soignants... sont délaissés. N'oubliez personne!" La saga des masques , parmi d'autres pénuries, reste un souci majeur.

"Troisièment: Anticiper au niveau européen pour éviter des sorties prématurées de confinement."

"Quatrièmement : Affiner les mesures socio-économiques en fonction de ce qui revient du terrain."

