L'Union des Classes moyennes (UCM), le Syndicat des Indépendants et des PME (SDI) et le Syndicat neutre des Indépendants (SNI) tirent la sonnette d'alarme et réclament d'urgence des mesures.

Avec les mesures restrictives annoncées jeudi soir à l'issue d'un Conseil national de sécurité, l'UCM affirme qu'on peut s'attendre à un impact économique "direct et violent" sur certains secteurs touchés en première ligne, comme l'horeca, la culture et les loisirs.

Les inquiétudes, particulièrement pour les indépendants du commerce et de l'horeca, sont communément partagées jeudi soir par les organisations représentatives et syndicales comme l'UCM, le SDI et le SNI.

L'Union des Classes moyennes (UCM), qui défend les intérêts des indépendants de Wallonie et de Bruxelles, fait un constat bien simple mais plutôt sombre: "Il n'y aura tout simplement plus de recettes alors qu'une série de charges (loyers, amortissements, frais fixes...) continueront à courir. Des milliers d'entreprises parfaitement saines risquent de se trouver à court de trésorerie et étranglées".

La crainte est la même du côté du SDI, Syndicat des Indépendants & des PME, qui affirme même que "si rien n'est fait pour aider ces entreprises et ces commerces, les chiffres des faillites vont rapidement plonger à des niveaux jamais atteints". Les petites entreprises risquent de faire face à "l'une des pires crises qu'elles aient jamais connues", estime le syndicat. Des mesures de soutien à la hauteur des restrictions imposées (fermeture des bars et restaurants, entre autres, mais aussi fermeture le week-end des magasins non-"essentiels" et annulation des évènements) sont espérées de tous côtés.

La Fedcaf Belgium (Fédération des Cafés de Belgique) affirme "comprendre" les décisions des autorités, mais demande aussi que le gouvernement comprenne en retour que la situation de secteur de l'horeca déjà en grande difficulté "s'aggravera". "Il est impératif que le gouvernement prenne des mesures compensatoires immédiates".

"Je crains que les mesures déjà prises ne soient insuffisantes", prévient Christine Mattheeuws, présidente du SNI (syndicat neutre pour indépendants). Du côté du SDI, on réclame d'urgence "la mise en place d'un fonds d'indemnisation suffisamment doté", qui devrait "permettre à tout indépendant ou entreprise subissant un préjudice d'y faire appel". Le syndicat en profite pour rappeler qu'un gouvernement de plein exercice serait bien utile pour faire face à une crise comme celle du coronavirus.

L'UCM liste quant à elle une série de mesures qu'elle juge nécessaires pour soutenir les indépendants et PME, dont certaines ont déjà été prises par le gouvernement fédéral. Pour les entreprises avec du personnel, on pourrait entre autres faire intervenir l'Inami dès le premier jour de maladie d'un employé, propose l'UCM. Plus largement, l'Union demande par ailleurs de geler le paiement de toute une série de taxes ainsi que le remboursement des prêts hypothécaires.

Le cabinet du ministre des Indépendants et PME Denis Ducarme a précisé jeudi soir avoir déjà pris des contacts avec les fédérations horeca. Une réunion avec celles-ci est prévue vendredi, pour discuter notamment de mesures supplémentaires en faveur du secteur.

Les restaurants doivent fermés. Cependant, les services traiteur semblent autorisés.

Les restaurants doivent fermer mais rien n'interdit les services traiteur et les repas à domicile. Plusieurs établissements se mettent déjà dans cette configuration pour les 3 prochaines semaines. Une belle manière de soutenir le secteur est de faire appel à eux. N'hésitons pas! — François De Smet (@francoisdesmet) March 13, 2020

Le secteur hôtelier bruxellois craint d'énormes conséquences dues à l'épidémie de coronavirus. "La crise est deux à trois fois plus grave qu'après les attentats", regretteYves Fonck, Président de la Brussels Hotel Association (BHA). Un appel a été lancé pour obtenir des mesures de soutien exceptionnelles.

Il y a deux semaines, il est apparu clairement que les hôtels de Bruxelles subissaient des pertes de plus de 10 millions d'euros, mais la situation n'a fait qu'empirer depuis lors. "Je n'ai jamais vécu cela auparavant. Nous sommes dans une crise sans précédent depuis deux semaines maintenant. Les chiffres dont nous disposons actuellement dans nos hôtels ne sont rien en comparaison de ceux qui ont été obtenus après les attentats. C'est jusqu'à deux ou trois fois pire", assure Yves Fonck.

Avant les attentats, les hôtels étaient presque complets, mais depuis l'apparition de Covid-19, le tourisme d'affaires a disparu en raison de l'interdiction des vols au sein de nombreuses entreprises et, dans l'intervalle, le tourisme de loisirs a également suivi. "Début mars, nous étions encore à une occupation de 50 %, mais cette semaine, nous sommes à une occupation de moins de 20 %. Normalement, à cette époque, il est de 90 à 95 %. Les jours de la semaine en mars sont des jours de pointe dans le tourisme d'affaires", déclare le directeur de la BHA.

Le Gouvernement fédéral précise, par voie de communiqué, que dès le 6 mars dix mesures ont été prises pour soutenir les entreprises :

Chômage temporaire pour force majeure Chômage temporaire pour raisons économiques Plan de paiement pour les cotisations sociales patronales Plan de paiement sur la TVA Plan de paiement pour le précompte professionnel Plan de paiement pour l'impôt des personnes physiques / l'impôt des sociétés Réduction des paiements anticipés des indépendants Report ou dispense de paiement des cotisations sociales des indépendants Obtention d'un revenu de remplacement en faveur des indépendants (droit passerelle) Flexibilité dans l'exécution des marchés publics fédéraux

Ces mesures seront constamment évaluées afin d'être renforcées, le cas échéant. Plus d'infos? Sur le site du SPF Finances.

