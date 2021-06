La Ville de Bruxelles a précisé mercredi les modalités de diffusion des matchs de l'euro dans les établissements horeca exploités sur son territoire.

À l'occasion du championnat de football de l'UEFA 2021, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021, la Ville de Bruxelles souhaite permettre aux établissements horeca qui le souhaitent de diffuser les matchs de foot tout en assurant le respect des mesures de prévention covid en vigueur.

Selon l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI), par ordonnance de police du bourgmestre Philippe Close, la Ville de Bruxelles autorise donc les établissements horeca à diffuser les matchs dès le vendredi 11 juin et pour toute la durée du tournoi, sous certaines conditions.

La diffusion des matchs sur écran TV est autorisée, en tournant l'écran soit vers l'intérieur de l'établissement, soit en tournant l'écran vers l'extérieur de l'établissement s'il dispose d'une terrasse et dans les limites de celle-ci, mais dans le respect du protocole covid applicable à l'horeca. Ceci implique notamment que les clients doivent être assis, que le nombre maximum de convives par table doit être respecté, et qu'aucun spectateur ne se peut se tenir debout à l'extérieur de la terrasse.

La diffusion au moyen d'un projecteur sur écran blanc est interdite. Seuls les écrans TV sont autorisés.

Le placement de pompes à bières sur la terrasse est interdit.

Tous les établissements qui prévoient de diffuser les matchs sur écran TV en terrasse doivent se signaler dès le vendredi 11 juin auprès de la cellule horeca de la Ville de Bruxelles par mail horeca@brucity.be, comme le prévoit l'ordonnance.

