Hausse du prix du carburant: début des actions des "gilets jaunes" en Belgique

Inspirées des "gilets jaunes", ce mouvement lancé en France contre l'augmentation du prix du carburant, des actions localisées ont déjà lieu ce vendredi en Belgique, sans causer de réelles perturbations.

Selon RTLinfo, plusieurs zones de blocage sont mises en place. Au dépôt Total de Wandre (province de Liège), des automobilistes se sont rassemblés afin de bloquer l'accès aux camions. C'est aussi le cas non loin de là sur le site de Gilops qui stocke et fournit du carburant. Une action a également lieu au dépôt Total de Feluy, près de Charleroi.

A Wierde, près de Namur, des personnes, présentes depuis 22h jeudi, bloquent le dépôt de Proxyfuel, ajoute la RTBF.

Suites aux nombreux appels sur les réseaux sociaux, d'autres blocages pourraient prendre place, par exemple à Gerpinnes, Walcourt, aux dépôts Lukoil et Octa de Bruxelles et Vilvorde, ou encore Arlon, Vance et Sterpenich dans le Luxembourg.