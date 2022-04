Le Ministre-Président néerlandais Mark Rutte a annoncé une série de mesures pour aider les personnes les plus démunies à payer leurs factures d'énergie, ainsi que quelques conseils pour économiser l'énergie.

Le gouvernement néerlandais appelle les citoyens, entre autres via des publicités dans les journaux nationaux, à prendre des douches plus courtes et à régler leur thermostat à un maximum de 19 degrés à la maison afin d'économiser de l'énergie. Le gouvernement lui-même montre l'exemple en abaissant de 2 degrés le chauffage de 200 immeubles de bureaux, qui passe de 21 à 19 degrés.

L'objectif de cet appel est, selon la publicité du gouvernement, "de diminuer la dépendance à la Russie" tout en aidant "le climat".

La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont provoqué une forte hausse des prix de l'énergie. Aux Pays-Bas, l'inflation a augmenté de 11,9 % au mois de mars (contre plus de 8 % en Belgique).

Le Ministre-Président Mark Rutte a annoncé une série de mesures pour aider les personnes les plus démunies à payer leurs factures d'énergie.

Baisser le thermostat

Le gouvernement néerlandais a alloué des fonds pour alléger la facture des ménages les plus pauvres en particulier. Le gouvernement de nos voisins néerlandais a aussi prévu des subventions et des prêts bon marché pour les personnes qui souhaitent mieux isoler leur maison, à la manière de l'accord sur l'énergie de la Vivaldi.

En parallèle de ces mesures, le gouvernement a distillé des conseils dans sa campagne intitulée "Switch the Switch". L'objectif est de réduire la consommation de gaz. L'une d'entre elles consiste à baisser le thermostat.

"Ensemble, nous devons tourner cet interrupteur", lance l'annonce du gouvernement. "Ces mesures réduiront votre facture énergétique, diminueront notre dépendance au gaz russe et seront meilleures pour notre climat."

Selon le ministre Rob Jetten (Climat), les économies d'énergie sont indispensables. "Ces dernières années, les économies d'énergie n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritent. Nous allons changer cela maintenant. Il est judicieux d'économiser l'énergie pour plusieurs raisons. C'est bon pour votre porte-monnaie, pour le climat et cela nous aide à devenir moins dépendants du gaz russe", a-t-il déclaré, cité par De Telegraaf.

