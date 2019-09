La journaliste et écrivaine Myriam Leroy attaque en justice l'auteur d'insultes sexistes lancées contre elle sur les réseaux sociaux depuis 2012. La chambre du conseil doit trancher : renvoi devant le tribunal correctionnel ou pas ? L'enjeu est emblématique.

D'un geste, il désigne une table un brin à l'écart. On n'est jamais trop prudent. " Je la croyais solide. Si j'avais su que Myriam était si fragile, je n'aurais pas écrit le tiers du quart à son sujet. Je n'ai jamais souhaité que ce cyberclash prenne des proportions aussi graves, notamment pour elle. Avec le recul, je trouve cet affrontement puéril ; il ne m'a rien apporté. " Sous ses lunettes et polo Fred Perry noirs, l'homme jure qu'il regrette d'avoir fait " le fanfaron " sur les réseaux sociaux. Il parle bien, choisit ses mots avec soin, ne s'emporte pas. Il prend à témoin, s'indigne, interpelle. " D'autres que j'ai attaqués sur mes blogs ou sur Twitter et Facebook, comme Jérôme Colin, Rudy Léonet ou Thierry Coljon - tous journalistes ou animateurs - n'ont jamais déposé plainte, eux. "

...