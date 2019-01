"Harcèlement des proches de Stéphane Moreau contre Le Vif/L'Express et Apache"

La FEJ informe ainsi le Conseil de l'Europe que les journalistes belges David Leloup et Tom Cochez et leur média respectif, Le Vif/L'Express et Apache, "sont la cible de plaintes multiples émanant d'entreprises ou d'individus proches de l'homme d'affaires Stéphane Moreau, ancien maire socialiste de la commune d'Ans. Suite à une série d'articles publiés entre avril 2017 et décembre 2018, dans l'hebdomadaire Le Vif-L'Express sur une affaire de corruption impliquant le député fédéral socialiste Alain Mathot et sur les affaires de la société Nethys, dirigée par Stéphane Moreau", David Leloup et Le Vif/L'Express ont été la cible de cinq plaintes et de deux menaces de plaintes, en un peu moins d'un an, entre le 5 janvier et le 28 décembre 2018. "Le journaliste doit notamment répondre d'une plainte pénale déposée par la société Semeb" et, comme Le Vif/L'Express, "de quatre plaintes au Conseil de déontologie journalistique (CDJ), déposées par Alain Mathot et les sociétés Nethys SA et Ogeo Fund. Deux autres menaces de plaintes judiciaires ont été annoncées par l'homme d'affaire bruxellois Dominique Janne et par Ogeo Fund. Le journaliste Tom Cochez est par ailleurs ciblé par deux plaintes déontologiques et deux menaces de plainte judiciaire, dont une vise également le média en ligne d'investigation flamand Apache. L'Association belge des Journalistes Professionnels (AJP) s'inquiète de cette multiplication de plaintes ciblant ces journalistes. L'AJP a mis un avocat à disposition de David Leloup, afin de répondre au harcèlement judiciaire dont il fait manifestement l'objet."

Le Vif/L'Express ne se considère pas au-dessus des règlements, du code de déontologie journalistique et des droits dont dispose chaque citoyen, mis en cause ou non dans l'un des articles du magazine, d'y réagir. Il assume et donne suite aux demandes de droit de réponse, il accepte parfaitement que des plaintes soient déposées devant le Conseil de déontologie journalistique. Pour autant, nous percevons bel et bien dans cette succession de plaintes, après chacun de nos articles consacrés soit à Alain Mathot et son entourage soit à Stéphane Moreau et Nethys/Publifin, une volonté de leur part de rendre coup pour coup. Elle est légitime : si nous nous sentons harcelés par leur plaintes, ils doivent se sentir harcelés par nos enquêtes. Mais la systématisation de ces plaintes, le fait que pour certaines des articles ou des post sur les réseaux sociaux datant de plusieurs années (!) ont été exhumés, le temps et les effectifs qu'elles ont dû exiger pour être rédigées et argumentées, le nombre très élevé de points qu'elles comportent (nous obligeant donc, nous aussi, à y consacrer des heures et des heures) et le recours à un avocat de renom (qui défendait auparavant plutôt les journalistes d'investigation) nous font penser que, tant pour Alain Mathot que Nethys, David Leloup et Le Vif /L'Express sont devenus des cibles, des "hommes à abattre", des adversaires à épuiser, des ennemis à intimider. Pour que ce genre d'enquêtes cesse.

C'est peu dire que, toutes ces attaques, toutes ces plaintes, toutes ces menaces (relevant clairement du chantage, dans le cas de Dominique Janne), si elles nous fatiguent un peu, ne font que décupler notre résolution à "dégainer", encore et encore. Puisque notre barillet est loin d'être vide.

Nous ne comptions pas communiquer sur la stratégie de Nethys, à notre encontre. La FEJ a estimé qu'elle devait le faire, sans nous consulter. Soit. Nous ne pouvions dès lors pas nous contenter de découvrir son inquiétude. Voilà pourquoi, très sereinement, nous commentons la situation, publiquement. En préparant la publication, toute prochaine, de plusieurs enquêtes. Qui vont donner du boulot à l'avocat de Stéphane Moreau. Et au CDJ.