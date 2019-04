La présidente de l'Open VLD, Gwendolyn Rutten, souhaite que la Wallonie fasse plus d'efforts que la Flandre pour atteindre les objectifs climatiques européens. C'est ce qu'elle dit dans une interview croisée avec la présidente de Groen Meyrem Almaci.

Les efforts climatiques pour la Wallonie, la croissance économique pour la Flandre. Pour Gwendolyn Rutten (Open VLD), un tel accord est parfaitement envisageable dans les futures négociations climatiques. "La Wallonie a plus de forêts, plus d'espaces ouverts et moins d'industrie ", déclare Rutten à nos confrères de Knack. "Non seulement cela peut faciliter les efforts en faveur du climat, mais j'entends aussi des politiciens francophones dire qu'ils veulent être plus ambitieux. Si nous devons renégocier la manière dont la Belgique atteindra les objectifs européens en matière de climat, je m'attends à ce que la Wallonie participe davantage à l'effort".

