Le député fédéral MR Denis Ducarme s'est dit mardi prêt à soutenir la proposition de loi déposée par le PS et le sp.a pour interdire les groupes anti-démocratiques à condition que son champ d'application soit élargi pour y inclure également les organisations d'inspiration islamiste.

"Il faut interdire toutes les organisations qui appellent à la haine et à la violence ainsi que celles qui vont à l'encontre de nos valeurs", a commenté mardi le député auprès de Belga.

Avec leur initiative, les socialistes entendent pouvoir dissoudre des groupes comme Schild & Vrienden, l'association de jeunes d'extrême droite fondée par Dries Van Langenhove, devenu député pour le compte du Vlaams Belang, en étendant la loi de 1934 sur la milice privée aux groupes qualifiés de "non démocratiques".

M. Ducarme dit mardi se féliciter que le PS et le sp.a reprennent le contenu d'une proposition de loi qu'il avait, dit-il, lui-même déposée en 2012 pour faire interdire l'organisation Sharia4Belgium, mais sans succès à l'époque.

