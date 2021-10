La vaccination simultanée est également possible avec d'autres vaccins que celui de la grippe.

Début septembre, le groupe de travail sur la stratégie de vaccination a demandé au Conseil supérieur de la santé de donner son avis sur la vaccination simultanée des vaccins contre le Covid et d'autres vaccins, notamment contre la grippe saisonnière. Le Conseil de la santé a indiqué ce jeudi que la vaccination simultanée contre le Covid et la grippe saisonnière était possible. La vaccination simultanée avec d'autres vaccins que ceux de la grippe saisonnière est également possible.

Effets secondaires chez les jeunes

Ces conclusions sont fondés sur des études récentes et sur les expériences antérieures en matière de vaccination simultanée. Actuellement, il existe peu de données sur la vaccination simultanée de Covid avec des vaccins autres que ceux de la grippe saisonnière. "Toutefois, le Conseil supérieur de la santé estime que la vaccination simultanée avec d'autres vaccins que ceux de la grippe saisonnière est possible", indique-t-il. Cependant, le Conseil supérieur souligne que les jeunes et les adolescents peuvent ressentir des effets secondaires plus importants après la vaccination par COVID-19 que les personnes plus âgées.

En outre, ils reçoivent des vaccins du calendrier vaccinal de base qui entraînent parfois des effets secondaires plus prononcés, comme les vaccins HPV (contre le papillomavirus humain) ou dTpa (contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche). "La vaccination simultanée peut être utilisée, mais il est important de souligner que lors de la vaccination des jeunes, la priorité est toujours donnée aux vaccins du calendrier vaccinal de base", conclut le Conseil supérieur.

