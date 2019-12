Le 27 novembre dernier, à Paris, la Ligue mondiale pour le droit au bonheur a décerné au Vif/L'Express l'un de ses Trèfles d'or annuels.

L'organisation, non gouvernementale et apolitique, " rassemble celles et ceux qui donnent au bonheur la priorité dans leur vie et celle des générations futures ". Le Vif/L'Express, premier média couronné de ce prix honorifique, est récompensé pour " son action en faveur du droit au bonheur ". Pour son journalisme constructif, donc, l'un de ses piliers. Parmi les autres lauréats 2019, l'Union wallonne des entreprises (UWE), le Secrétariat d'Etat français à l'Egalité entre les femmes et les hommes et Thierry Rayer, président perpétuel du Cercle d'études scientifiques Rayer (CESR), pour sa contribution à l'avancement des droits des femmes et de la paix.