Frank Vandenbroucke, retiré de la vie politique active depuis de nombreuses années, fera son retour au gouvernement fédéral. Il sera Vice-premier, et ministre de la Santé publique et des Affaires sociales dans l'équipe dirigée par le libéral Alexander De Croo, a indiqué mercredi soir le président du sp.a Conner Rousseau, sur Instagram, confirmant de facto l'effet de surprise qu'il avait promise en début de soirée.

L'ancien homme politique socialiste fait donc un comeback inattendu.

A quelques jours de son 65e anniversaire, Frank Vandenbroucke sera la figure de proue du sp.a dans le gouvernement Vivaldi, à côté d'un autre ministre dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

Il avait arrêté la politique en 2011, pour se consacrer à sa carrière académique. Il avait déjà été chargé des Affaires sociales (et des Pensions) dans le gouvernement Verhofstadt I.

Ecolo approuve la désignation de ses ministres

Ecolo a approuvé mercredi soir la désignation de ses représentants - trois actuels députés - au sein de l'équipe gouvernementale heptapartite Vivaldi, avec comme vice-Premier ministre Georges Gilkinet, comme ministre Zakia Khattabi et comme secrétaire d'Etat Sarah Schlitz, a indiqué le parti écologiste.

Ce "casting" gouvernemental a été approuvé lors d'un vote des militants réunis en congrès de participation - les écologistes préfèrent le terme d'"assemblée générale" des militants - en sept lieux différents de Wallonie et de Bruxelles, avec Namur comme point focal.

M. Gilkinet, chef de groupe à la Chambre, sera donc vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Mme Khattabi, une ancienne co-présidente d'Ecolo, ministre de l'Environnement et du Climat, alors que la députée liégeoise Sarah Schlitz, qui siège à la Chambre depuis octobre 2018, hérite du poste de secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et du genre ainsi qu'à la diversité, selon la co-présidente du parti, Rajae Maouane, à quelques journalistes.

