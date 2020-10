Le casting du gouvernement Vivaldi, parti par parti, avec son lot de surprises comme promis par le président du sp.a Conner Rousseau.

Groen désigne Petra De Sutter et Tinne Van der Straeten

Petra De Sutter et Tinne Van der Straeten seront les ministres écologistes flamandes de Groen au sein de la coalition Vivaldi, a décidé le bureau du parti "après un très long débat", annonce jeudi matin le député Kristof Calvo.

Petra De Sutter obtient le portefeuille de l'Administration et des entreprises publiques et sera aussi vice-Première ministre. Tinne Van der Straeten décroche quant à elle la compétence de l'Energie.

Le CD&V choisit Van Peteghem, Mahdi et l'avocate Annelies Verlinden

Le CD&V a choisi une nouvelle équipe pour prendre place au gouvernement fédéral, avec Vincent Van Peteghem comme vice-Premier et ministre des Finances, l'avocate Annelies Verlinden comme ministre de l'Intérieur et Sammy Mahdi pour le poste de secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. Le président du parti, Joachim Coens, a confirmé ce casting à l'issue du congrès de participation.

Selon Joachim Coens, la répartition provinciale a joué dans ce choix. Vincent Van Peteghem vient de Flandre orientale, Annelies Verlinden de la région d'Anvers et Sammy Mahdi du Brabant flamand. Le Limbourg a un ministre à la Région en la personne de Wouter Beke, tandis que Hilde Crevits vient de Flandre occidentale et Benjamin Dalle de Bruxelles.

Annelies Verlinden est la surprise du chef. C'est une inconnue du grand public, avocate chez DLA Piper et autrefois vice-présidente des Jeunes CD&V. Elle a été un temps conseillère communale à Schoten.

Vincent Van Peteghem, bourgmestre de La Pinte, est aussi député flamand. Il a siégé à la Chambre par le passé. L'an dernier, il a fait partie des "douze apôtres", le groupe de travail chargé d'analyser l'échec des élections. Il faisait partie des candidats à la présidence du parti.

Sammy Mahdi était lui aussi candidat, et il n'avait perdu que de peu face à Joachim Coens. Il devient secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, également compétent pour la Loterie nationale.

Pour le sp.a, cela sera Meryame Kitir

La socialiste flamande Meryame Kitir hérite du portefeuille de la Coopération au développement, ainsi que de la politique des Grandes villes, a-t-on appris à bonne source dans la nuit de mercredi à jeudi.

Cheffe de groupe sp.a à la Chambre, la quadragénaire limbourgeoise aux racines marocaines s'était d'abord fait connaitre comme syndicaliste chez Ford Genk, avant de siéger à la Chambre.

Le comeback inattendu de Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke, retiré de la vie politique active depuis de nombreuses années, fait son retour au gouvernement fédéral. Il sera Vice-premier, et ministre de la Santé publique et des Affaires sociales dans l'équipe dirigée par le libéral Alexander De Croo, a indiqué mercredi soir le président du sp.a Conner Rousseau, sur Instagram, confirmant de facto l'effet de surprise qu'il avait promise en début de soirée. L'ancien homme politique socialiste fait donc un comeback inattendu.

A quelques jours de son 65e anniversaire, Frank Vandenbroucke sera la figure de proue du sp.a dans le gouvernement Vivaldi, à côté d'un autre ministre dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

Il avait arrêté la politique en 2011, pour se consacrer à sa carrière académique. Il avait déjà été chargé des Affaires sociales (et des Pensions) dans le gouvernement Verhofstadt I.

Ecolo approuve la désignation de ses ministres

Ecolo a approuvé mercredi soir la désignation de ses représentants - trois actuels députés - au sein de l'équipe gouvernementale heptapartite Vivaldi, avec comme vice-Premier ministre Georges Gilkinet, comme ministre Zakia Khattabi et comme secrétaire d'Etat Sarah Schlitz, a indiqué le parti écologiste.

Ce "casting" gouvernemental a été approuvé lors d'un vote des militants réunis en congrès de participation - les écologistes préfèrent le terme d'"assemblée générale" des militants - en sept lieux différents de Wallonie et de Bruxelles, avec Namur comme point focal.

M. Gilkinet, chef de groupe à la Chambre, sera donc vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Mme Khattabi, une ancienne co-présidente d'Ecolo, ministre de l'Environnement et du Climat, alors que la députée liégeoise Sarah Schlitz, qui siège à la Chambre depuis octobre 2018, hérite du poste de secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et du genre ainsi qu'à la diversité, selon la co-présidente du parti, Rajae Maouane, à quelques journalistes.

Le PS propose Dermagne, Lalieux, Dedonder

Pierre-Yves Dermagne, Karine Lalieux et Ludivine Dedonder seront proposés par le PS à des fonctions ministérielles dans le gouvernement De Croo.

Pierres-Yves Dermagne sera proposé comme Vice-premier, et ministre de l'Economie et du Travail.

Karine Lalieux sera chargée du ministère des Pensions, de l'Intégration sociale, de la Lutte contre la pauvreté et des Personnes handicapées. Elle sera également chargée de Beliris.

La Belgique aura par ailleurs une ministre socialiste de la Défense: Ludivine Dedonder qui sera la première femme à exercer cette fonction.

Thomas Dermine sera le secrétaire d'État à la Relance et à la Politique scientifique, en charge du Plan National d'Investissement Stratégique.

Par ailleurs, Eliane Tilieux sera proposée au poste de présidente de la Chambre, faisant d'elle la première femme à exercer ce mandat, a annoncé la présidence du PS peu après minuit.

Au gouvernement wallon, Christophe Collignon remplacera Pierre-Yves Dermagne dont il reprendra les compétences (Logement, Pouvoirs Locaux et Ville).

