"Une découverte à tous les étages, à tous les niveaux", a lancé mercredi le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, pour décrire son arrivée à la tête de ces deux départements fédéraux, le 30 novembre dernier, comme successeur de Didier Reynders - pour l'essentiel de ces compétences -, peu avant le départ du vice-Premier ministre MR pour la Commission européenne.

"Je suis dans une situation un peu particulière aujourd'hui" en raison du statut du gouvernement - démissionnaire, minoritaire et expédiant les affaires courantes -, a-t-il reconnu à l'occasion de la présentation de ses voeux à la presse en tant que chef de la diplomatie belge au Palais d'Egmont à Bruxelles.

"On travaille sur des échéances de deux mois, pour arriver à un gouvernement" de plein exercice "le plus rapidement possible", a ajouté M. Goffin, en évoquant le travail des différents informateurs royaux dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises depuis le 30 mai.

Député-bourgmestre de Crisnée, M. Goffin avait présidé la commission de la justice de la Chambre sous la précédente législature (2014-2019). Il avait été désigné comme ministre fédéral fin novembre par le frais émoulu président du MR, Georges-Louis Bouchez, quelques heures seulement après son élection à la tête du parti libéral francophone.

M. Goffin a souligné qu'il avait découvert deux nouveaux mondes, les Affaires étrangères et la Défense, du fait "des circonstances de la vie". Ce n'était pas programmé, a-t-il assuré.

"La justice est assez différente du milieu et du monde diplomatique et de la Défense", a expliqué le ministre. "On est face à de réels serviteurs de l'Etat" dans ces trois domaines, a-t-il souligné.

