L'ancien directeur de l'Institut Emile Vandervelde et chef de cabinet actuel du Ministre-président wallon Elio Di Rupo quitte le monde politique et rejoint l'assureur P&V.

Ancien directeur de l'Institut Emile Vandervelde et chef de cabinet d'Elio Di Rupo depuis son accession à la ministre-présidence de la Région wallonne, le socialiste Gilles Doutrelepont (photo) a récemment annoncé quitter le monde politique actif: il devrait ...

Ancien directeur de l'Institut Emile Vandervelde et chef de cabinet d'Elio Di Rupo depuis son accession à la ministre-présidence de la Région wallonne, le socialiste Gilles Doutrelepont (photo) a récemment annoncé quitter le monde politique actif: il devrait rejoindre l'assureur P&V. C'est Marc Degaute, actuel chef de cabinet de Christophe Colligon, qui devrait le remplacer à l'Elysette. L'ancienne cheffe de cabinet d'Yvan Mayeur au CPAS puis à la Ville de Bruxelles, ex-administratrice et secrétaire du Samusocial, Rita Glineur - par ailleurs présidente de la section PS de Bruxelles-Ville - a récemment été désignée secrétaire générale faisant fonction du CPAS de Bruxelles. En 2017, après la démission d'Yvan Mayeur à la suite du scandale du Samusocial, elle avait été détachée du CPAS, dont elle était employée, vers la Ville, à l'initiative du bourgmestre Philippe Close, car alors "son éventuel retour semblait créer un peu d'agitation", avait-il déclaré. Ecolo, alors dans l'opposition et aujourd'hui dans la majorité, s'opposait durement à l'époque au retour au CPAS d'une personne qui, selon les verts, "représente le système Mayeur". Trois ans plus tard, les choses ont manifestement changé.