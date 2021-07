Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, s'est insurgé vendredi contre le fait que la première piscine publique de plein air bruxelloise, accessible depuis jeudi après-midi au pont Pierre Marchant, en bordure de canal à Anderlecht, autorise le burkini - un maillot de bain qui permet aux femmes musulmanes de se baigner sans dévoiler leur corps - et réserve certaines heures aux femmes.

"Burkini admis et heures réservées aux femmes. La folie communautariste continue", a-t-il indiqué sur Twitter.

M. Bouchez ajoute que le MR "interviendra au parlement bruxellois et au fédéral. "Nos valeurs sont mises à mal avec la complicité ignorante de certains. (La secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Egalité des chances à et la Diversité) Sarah Schlitz doit intervenir", affirme encore le président des libéraux francophones, dans un contexte de tension entre le MR et Ecolo.

Burkini admis et heures réservées aux femmes. La folie communautariste continue. Le @MR_officiel interviendra au #parlbru et au fédéral. Nos valeurs sont mises à mal avec la complicité ignorante de certains. @SarahSchlitz doit intervenir. #begov 🇧🇪https://t.co/ZjUkxMKCZm — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) July 2, 2021

Les deux partis se sont opposé à propos de la nomination par Mme Schlitz d'Ihsane Haouach, une femme voilée, en tant que commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

