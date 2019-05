Le MR a posté une vidéo dans laquelle il accuse les Verts de vouloir taxer la viande. "Fake news" ? Pas du tout, réagit Georges-Louis Bouchez, le porte-parole de la campagne électorale du MR, pour qui une déclaration politique est tout aussi significative que le programme d'un parti. Interview.

Vous refusez le qualificatif "fake news". Pourtant, la vidéo cible une proposition qui ne se trouve pas dans le programme des partis écologistes...

Georges-Louis Bouchez: Ce n'est pas une fausse information. Une "fake news", ça aurait été de dire que Jean-Marc Nollet avait laissé une bulle de 10 milliards alors que c'est une bulle de 2 milliards. Ici, on a des déclarations politiques qui appuient nos propos. Un parti politique ne s'exprime pas que par son programme, mais aussi par les prises de position de ses représentants. Il y a eu des interventions, notamment de Kristof Calvo, sur le fait que la viande serait trop bon marché et que sa production serait nocive pour la planète. Au MR, on maintient qu'Ecolo est dans une ambiguïté sur la taxation de la viande. Ils veulent diminu...