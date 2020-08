Le SPF-Affaires Etrangères a mis la liste des pays nécessitant une quarantaine et un testing à jour. Une région croate passe par ailleurs en zone rouge.

Chaque jour, le SPF-Affaires étrangères met à jour la liste des régions européennes en zone orange ou en zone rouge. Plusieurs régions françaises et espagnoles sont passées de vert à orange ce mercredi.

Pour la France, s'y retrouvent désormais la Région Île de France (une exception concernait jusqu'ici la Seine-et-Marne, ce n'est plus le cas), les départements de la Sarthe, d'Ile-et-Vilaine, du Gard, de Haute-Garonne, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Ces régions et départements s'ajoutent aux département du Nord, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Loire et de Haute-Savoie. Celui du Haut-Rhin n'est, par contre, plus classé orange..

En Espagne, la communauté autonome de Madrid et les Îles Baléares sont indiquées en zone orange en plus des provinces de Gérone et de Tarragone (communauté autonome de Catalogne), de la communauté autonome du Pays basque, la communauté autonome de La Rioja, la communauté autonome d'Estrémadure, la province de Soria et la province de Guadalajara (communauté autonome de Castilla-La Mancha), la province de Castellón et la province de Valence (communauté autonome de Valence), la communauté autonome de Murcie, la province d'Almeria (communauté autonome d'Andalousie)..

Zone rouge en Croatie

La province croate de Vukovar-Syrmia passe par ailleurs en zone rouge. Cela signifie qu'une quarantaine et qu'un test Covid-19 sont obligatoires à votre retour.

L'ensemble des recommandations de voyage peut être consulté sur la page d'accueil du site internet du SPF Affaires étrangères, à l'adresse diplomatie.belgium.be.

