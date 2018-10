Gand: discussion à quatre pour former une majorité

Des discussions ont eu lieu au cours de la journée dans le plus grand secret avant cette annonce. Le cartel progressiste sp.a/Groen est la plus grande formation de la ville mais la tête de liste Open Vld, Mathias De Clercq, est premier en voix de préférence. Il reviendra soit à un écologiste, les Verts ayant obtenu deux fois plus d'élus que les socialistes, soit à un libéral d'être le nouveau bourgmestre. Dans un communiqué commun, M. De Clercq (Open Vld), Filip Watteuw (Groen), Mieke Van Hecke (CD&V) et Rudy Coddens (sp.a) ont demandé le "temps nécessaire" pour négocier "dans la sérénité".

La question du maïorat constitue une partie des discussions, ont indiqué par ailleurs MM. Watteuw et Coddens. "Nous ne voulons pas que Gand se retrouve dans une impasse", a souligné le premier, candidat bourgmestre, tandis que le second indiquait vouloir enregistrer des "résultats communs" et parler du fond des politiques.

Face à cette coalition "monstre", l'opposition sera composée de la N-VA, du PTB et du Vlaams Belang.