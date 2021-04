Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke a bon espoir que la Conférence interministérielle Santé de ce samedi matin fixe définitivement la répartition optimale dans la population du portefeuille de vaccins dont dispose la Belgique, a-t-il dit à l'issue du Comité de concertation.

Au début du mois, la Belgique avait réduit provisoirement l'administration des vaccins AstraZeneca à la seule tranche d'âge des 56 ans et plus, en attendant un avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui a été rendu ce vendredi sur les risques très rares de caillots sanguins.

Cette analyse est actuellement examinée par des experts du Conseil supérieur de la Santé et par la taskforce vaccinations. M. Vandenbroucke (Vooruit) espère pouvoir trancher avec les ministres de la Santé des entités fédérées samedi matin.

