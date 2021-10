Les chiffres indiquant une hausse sensible du nombre de contaminations sont inquiétants, mais il n'est pas envisagé de prendre de nouvelles mesures. Il faut appliquer strictement celles qui existent, estime le ministre de la Santé Publique Frank Vandenbroucke (Vooruit).

"Les gouvernements wallon et bruxellois ont bien fait de maintenir les mesures existantes telles que le port du masque obligatoire et d'instaurer une extension du recours au Covid Safe Ticket, instrument de liberté et de sécurité", a commenté le ministre de la Santé, au cours de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-tvi).

Pour Frank Vandenbroucke, la situation est fragile. On observe une corrélation entre les taux de vaccination et de contamination. Dans ce contexte, le ministre a déploré que le gouvernement flamand n'ait pas décidé de l'usage étendu du CST dans la périphérie de Bruxelles, notamment à Vilvorde.

Enfin, Frank Vandenbroucke a fait savoir qu'il n'était actuellement pas partisan d'une troisième vaccination généralisée. Il a dit attendre une réponse, début novembre, à une série de questions précises en la matière pour certaines catégories de personnes dont le personnel soignant.

"Les gouvernements wallon et bruxellois ont bien fait de maintenir les mesures existantes telles que le port du masque obligatoire et d'instaurer une extension du recours au Covid Safe Ticket, instrument de liberté et de sécurité", a commenté le ministre de la Santé, au cours de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-tvi). Pour Frank Vandenbroucke, la situation est fragile. On observe une corrélation entre les taux de vaccination et de contamination. Dans ce contexte, le ministre a déploré que le gouvernement flamand n'ait pas décidé de l'usage étendu du CST dans la périphérie de Bruxelles, notamment à Vilvorde. Enfin, Frank Vandenbroucke a fait savoir qu'il n'était actuellement pas partisan d'une troisième vaccination généralisée. Il a dit attendre une réponse, début novembre, à une série de questions précises en la matière pour certaines catégories de personnes dont le personnel soignant.