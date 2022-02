Selon le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) interrogé sur Radio 1: les signaux qui indiquent que nous pourrions passer au code orange sont bons mais le changement ne sera pas pour ce vendredi.

Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) l'a expliqué ce mercredi matin auprès de nos confrères flamands de Radio 1: les signaux qui indiquent que nous pourrions passer au code orange du baromètre, et aux assouplissements qui l'accompagnent, sont bons mais le changement ne sera peut-être pas pour ce vendredi. Pour rappel, nous sommes actuellement toujours en code rouge.

"Avec le baromètre corona, nous avons une feuille de route pour assouplir en toute sécurité. Nous devons tenir compte de deux chiffres : les admissions à l'hôpital et les soins intensifs", a-t-il déclaré. Aux soins intensifs, la situation est désormais telle que les conditions du code orange y sont déjà réunies mais il y a encore trop d'admissions à l'hôpital. Ce chiffre est encore largement dans le rouge. Heureusement, nous nous attendons à ce que cela s'améliore rapidement. En ce qui concerne le nombre de personnes qui se retrouvent chaque jour à l'hôpital, nous sommes toujours dans le rouge. Mais nous nous attendons à ce que cela s'améliore considérablement, car les infections sont en baisse. Nous supposons que les admissions à l'hôptial seront également proches de l'orange ou dans l'orange dans la seconde moitié de février." "En regardant cela, je pense que nous pouvons proposer au Comité de consultation de ce vendredi de passer au code orange une semaine plus tard", a déclaré le ministre Vandenbroucke. "Cela signifie le 18 février. C'est en fait ce qui se présente à nous." "Cela signifie que l'on ne parle plus de l'heure de fermeture des pubs et des restaurants, que l'on devient un peu plus flexible en termes de capacité dans tout le secteur des événements et de la culture et que la vie nocturne peut s'ouvrir", explique Vandenbroucke.

Le ministre précise toutefois que ces assouplissements sont toujours assortis de certaines conditions, comme la qualité de l'air. Le Comité de concertation se réunira ce vendredi pour discuter d'un éventuel passage au code orange. Ce mercredi, le secteur belge de la vie nocturne a par ailleurs fait savoir qu'il avait déjà décidé d'ouvrir ses portes le vendredi 18 février de toute façon.

Que signifie le code orange

En code orange, les manifestations publiques peuvent à nouveau être suivies avec un taux d'occupation allant jusqu'à 90 %. En code rouge, il peut atteindre un maximum de 70 %. Les événements "dynamiques" en intérieur - tels que les soirées dansantes ou les concerts où le public se tient debout - sont également possibles sous le code orange, mais interdits sous le code rouge. Ce qui signifie ouverture des boîtes de nuit. Le code orange introduit également un relâchement pour le secteur de l'horeca: les clients ne doivent plus porter de masque buccal.

Réflexion sur le CST

Interrogé par nos confrères de La Première, Paul Magnette propose un débat sur le CST pour un certain nombre d'activités. Selon lui, le débat sur l'obligation vaccinale ne vaut plus qu'en cas d'apparition d'un variant agressif du coronavirus ou d'une nouvelle pandémie. Celui sur le maintien du Covid Safe Ticket doit, lui, avoir lieu pour une certain nombre d'activités comme l'horeca, face à la baisse de la pression sur les soins de santé liée au variant Omicron, a déclaré mardi matin le président du PS Paul, Magnette, au micro de la Première (RTBF).

"Le Covid Safe Ticket", ce certificat qui atteste d'une vaccination, d'une guérison ou d'un dépistage négatif au coronavirus "garde une certaine utilité par exemple pour les déplacements à l'étranger, mais pour un certain nombre d'activités comme l'horeca, c'est un débat qui doit avoir lieu", a estimé M. Magnette.

Par ailleurs, le vice-premier ministre Ecolo Georges Gilkinet estime que le Covid Safe Ticket doit être supprimé d'ici l'été ou même avant cela. Il a rappelé que le débat à ce propos devait avoir lieu au parlement.

