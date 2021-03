Les mesures annoncées dimanche soir par les ministres de l'Enseignement sont "intéressantes et importantes", a estimé lundi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke dans l'émission de Ochtend (VRT). Ce dernier s'est par ailleurs dit très inquiet de la situation actuelle.

"Si nous voulons rouvrir entièrement les écoles le 19 avril et l'horeca le 1er mai, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir", a-t-il répété sans se prononcer sur l'éventualité de nouvelles mesures alors que le comité de concertation doit à nouveau se réunir dans le courant de la semaine.

Quant à la vaccination prioritaire des enseignants, ce que demandent les ministres compétents tant au nord qu'au sud du pays, elle ne pourrait de toute façon intervenir qu'à la mi-mai, après la vaccination des plus de 65 ans et des patients souffrant de comorbidités.

Le schéma de vaccination a été établi en conférence interministérielle (CIM) Santé, et donc avec l'accord des entités fédérées, a enfin rappelé Frank Vandenbroucke .

