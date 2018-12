François Bailly nouveau rédacteur en chef de L'Echo

"François Bailly aura pour mission d'imposer L'Echo comme le média d'information le plus fiable du marché belge francophone et d'en faire la marque multimédia de référence pour toute une génération d'entrepreneurs et de décideurs confiants dans l'avenir." Diplômé en journalisme de l'Université libre de Bruxelles (ULB), le nouveau rédacteur en chef a entamé sa carrière au sein de la rédaction de L'Echo en 2008. Il se spécialise, au fil des ans, dans les matières télécom et automobile. Après un passage dans le monde de la Corporate Communication comme responsable de la communication de BASE, François Bailly revient au journalisme en 2016, à L'Echo, au rang de "newsmanager". "En choisissant François Bailly comme rédacteur en chef, nous optons pour un talent maison qui incarne ces valeurs et qui a toujours pris le pli d'un journalisme de profondeur. En tant que 'digital native', il détient également les atouts pour répondre aux attentes de nos lecteurs qui nous lisent de plus en plus en ligne et sur le mobile", indique Isabel Albers, directrice des rédactions de Mediafin.