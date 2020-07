Formation fédérale: une réunion de la coalition Arizona avant toute ouverture aux autres partis

Les présidents du MR, de l'Open Vld et du CD&V veulent, dans leur recherche d'une coalition fédérale, réunir les six partis d'une coalition Arizona (N-VA, MR, Open Vld, CD&V, cdH et sp.a) sous peu afin de fixer un "canevas" qui sera ensuite ouvert à d'autres formations, a indiqué jeudi le président des réformateurs, Georges-Louis Bouchez, sur les ondes de La Première (RTBF).

Egbert Lachaer (Open VLD), Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR)