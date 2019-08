Formation fédérale: Les socialistes ne sont toujours pas sur la voie d'une coalition avec la N-VA

Le PS n'est toujours pas sur la voie d'une coalition associant la N-VA et dont les écologistes ne feraient pas partie, soulignait-on jeudi à bonne source socialiste, au lendemain d'une réunion organisée par les informateurs royaux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, avec le PS, le sp.a, le MR, l'Open Vld, le CD&V, la N-VA et Groen.

Elio Di Rupo © Belga