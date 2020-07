Les chargés de mission royale Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS) ont rendez-vous vendredi au Palais pour un premier rapport de leur mission au Roi. Entre-temps, des rencontres ont lieu avec les présidents des partis pressentis comme potentiels partenaires de coalition, et l'ambiance des discussions est "constructive", selon l'entourage du duo.

PS et N-VA restent eux-mêmes discrets, mais on sait que les présidents des partis libéraux Georges-Louis Bouchez (MR) et Egbert Lachaert (Open Vld) ont rencontré mardi le duo, de même que Maxime Prévot, président du cdH, et Joachim Coens (CD&V).

Le 20 juillet, le Roi avait chargé les deux hommes "de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement qui s'appuie sur une large majorité au parlement".

Selon La Libre Belgique, le duo voudrait passer très rapidement à une phase officielle de "formation" du futur gouvernement, ce qui semble cependant prématuré aux yeux de nombreux autres, précise le journal.

Les libéraux affichent quant à eux ostensiblement leur volonté de rester unis, ce qui pourrait poser problème aux socialistes qui avaient dit dès le départ ne pas vouloir dépanner un gouvernement penchant très à droite. Mardi, le président du MR Georges-Louis Bouchez se fendait encore d'un tweet "Team libéral! ", relayant l'extrait d'une interview de son homologue de l'Open Vld sur le plateau de la chaîne flamande VTM. Dans cet extrait, Egbert Lachaert parle d'une ligne très "claire": "Celui qui invite l'un (de nous deux, NDLR) dans ces négociations aura l'autre également. Nous sommes une même famille et négocierons ensemble".

Les présidents libéraux travaillent actuellement ensemble à établir une note commune reprenant leurs priorités, qui sera ensuite transmise au duo Magnette - De Wever, entend-on mercredi.

