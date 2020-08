Les ténors sociaux-chrétiens flamands décident si les conditions sont suffisantes pour monter à bord de la coalition sans N-VA. Enjeux: l'institutionnel, l'éthique, le budget... et le Seize.

Les instances du CD&V se réunissent ce lundi soir à 20h, physiquement, pour une réunion qui s'annonce décisive au sujet de leur participation à la coalition Vivaldi, selon De Morgen. Le parti social-chrétien flamand ne cesse de souffler le chaud et le froid dans ces négociations gouvernementales. Jusqu'il y a peu, il était "scotché" à la N-VA et n'imaginait pas gouverner au fédéral sans elle. Mais voici dix jours, son président, Joachim Coens, a fait une ouverture en direction de la Vivaldi (avec les socialistes, les libéraux et les écologistes), moyennant certaines garanties.

Le missionnaire libral flamand Egbert Lachaert a réuni dimanche soir ses homologues libéraux, socialistes, écologistes et du CD&V. Pour la première fois en séance plénière. Il s'agissait d'une "réunion informative", selon Joachim Coens, et non d'une réunion marquant le début de négociations. "Ce n'aurait pas été correct de ne pas aller écouter un état des lieux", a-t-il souligné, interrogé par VTM.

La coalition Vivaldi est celle qui a la préférence d'Egbert Lachaert. Elle dispose d'une large majorité à la Chambre comme le souhaite le roi (86 sièges sur 150), mais elle est minoritaire dans le groupe linguistique néerlandophone. Si le CD&V s'abstenait de participer, il resterait toujours la possibilité d'un arc-en-ciel, mais celui-ci ne disposerait que d'une majorité étriquée.

Le président des démocrates-chrétiens a fait rapport lundi à son bureau politique des informations qu'il a reçues dimanche soir. "Il y a beaucoup de préoccupations qui ont été exprimées sur le contenu mais surtout sur la teneur de la réunion. Comment va se dérouler la collaboration entre le niveau fédéral et le niveau flamand? Comment allons-nous faire rayonner le positivisme?" a-t-il dit.

Le CD&V attache une importance particulière aux dossiers éthiques et à la réforme de l'Etat. "La confiance est une chose très importante. Je pense que nous devrons encore continuer à en parler pour que les choses soient mieux définies", a expliqué le président. Le respect d'une forme de discipline budgétaire est également importante aux yeux du parti.

Samedi, l'ex-Premier ministre Yves Leterme a plaidé pour que le CD&V reçoive le poste de Premier ministre. Joachim Coens n'a pas voulu s'avancer sur cette question.

