Des réunions de travail techniques ont lieu ces lundi et mardi autour du travail des missionnaires royaux Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS) pour préparer une nouvelle rencontre avec les Verts. Groen et Ecolo rencontreront le duo pour la seconde fois mercredi.

Les présidents de la N-VA et du PS ont rendu rapport de leur mission devant le Roi samedi dernier. Ils sont à nouveau attendus au Palais le 17 août. Le duo est à la recherche d'un sixième partenaire pour compléter la "bulle des cinq" partis (N-VA, PS, sp.a, CD&V et cdH) afin d'obtenir une nouvelle majorité fédérale. Les libéraux du MR et de l'Open Vld sont prêts à y participer à condition que les cinq mettent de l'eau dans leur vin. Ils veulent également que les deux "préformateurs" corrigent leur copie sur les plans économique et communautaire. Côté libéral, on ne s'attend pas à une nouvelle invitation pour le moment. Les Verts rencontreront une nouvelle fois MM. De Wever et Magnette mercredi. Une réunion que les collaborateurs du duo préparent ces lundi et mardi. Après une première rencontre, Groen et Ecolo avaient laissé la balle dans le camp des missionnaires royaux et leur avaient demandé de préciser s'ils étaient prêts à revoir leur note en profondeur.