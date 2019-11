La sortie de Bart Somers (Open Vld) disant que la N-VA ne voulait pas faire partie du gouvernement aura jeté un gros pavé dans la mare. Cela aura aussi eu le don de rendre Bart De Wever furibond. Mais est-ce que cela va aussi faire avancer les négociations pour un gouvernement fédéral ? Ça, c'est une autre histoire...

Le ministre flamand Bart Somers (Open Vld) a jugé dimanche qu'il était désormais évident que la N-VA ne voulait pas siéger dans le prochain gouvernement fédéral et avait opté pour l'opposition. "Un aveugle pourrait le voir", a ainsi commenté M. Somers interrogé lors du journal télévisé dominical de VTM. "Ils (la N-VA) ont une trajectoire et une histoire qui montrent qu'ils fuient leur responsabilité au niveau fédéral", a-t-il attaqué, laissant ainsi entendre en creux que seule une majorité arc-en-ciel était désormais possible. Selon lui, trop de dirigeants nationaux flamands ont donné le signal qu'ils préféreraient ne pas faire partie d'un gouvernement. Ce faisant, il vise un gouvernement sans N-VA. Pourtant l'Open Vld jugeait, depuis le scrutin, que PS et N-VA, vu leur poids électoral, avaient pour devoir de s'associer pour gouverner le pays. La sortie de Bart Somers semble donc démontrer un changement de position des libéraux flamands et aura, quoiqu'il arrive, aiguisé les tensions en interne dit De Morgen.

...