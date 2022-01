Poussées par le variant Omicron, extrêmement contagieux, les contaminations au Covid augmentent fortement partout en Belgique, et explosent à Bruxelles où le taux de positivité grimpe à 30%. Qu'en est-il dans votre commune ?

Toutes les provinces à la hausseSur les 14 derniers jours, l'incidence du virus était de 1897 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique.La hausse des cas s'observe dans l'ensemble du pays. Toutes les provinces ainsi que la Région bruxelloise présentent une tendance à la hausse par rapport aux 7 jours précédents. C'est à Anvers (+107,5%), en Flandre occidentale (+ 104,7%) et en Flandre orientale (+104,0%) que l'augmentation est la plus marquée. En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus (328.400 cas). Sur les 14 derniers jours, toutes les provinces ont une incidence bien supérieure à 1.000 cas pour 100.000 habitants: Bruxelles (3.005), le Brabant wallon (2.405), et le Brabant flamand (2.189) sont les plus touchés.Moins de 500 personnes en soins intensifsEntre le 4 et le 10 janvier, il y a eu en moyenne 182 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 17% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.962 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 437 patients traités en soins intensifs (-16%). A Bruxelles, il n'y a, pour le moment, pas de patient infecté par Omicron en soins intensifs, a précisé la responsable du dispositif Covid-19 de la Cocom, Inge Neven.Au cours de cette période, 18,3 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-24%), portant le bilan à 28.518 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.Un taux de positivité record Plus d'un quart des tests sont désormais positifs: près de 78.800 tests ont été effectués quotidiennement en Belgique pour un taux de positivité moyen de 26,2%, la Région bruxelloise affichant le score le plus élevé : le taux de positivité est de 30% - inégalé jusqu'alors -, alors qu'environ 11.400 tests ont été analysés chaque jour. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,08. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. En Région bruxelloise, celui-ci atteint 1,45. Ce sont les tranches d'âge de 20 à 40 ans qui comptent le plus d'infections.Chez vousLa carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas, mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Un chiffre de 1.000 signifie par exemple que 1% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. 542 communes sur 581 dépassent l'incidence de 1000. 12 communes, la majorité situées en Région bruxelloise ou autour de Bruxelles dépassent même une incidence de 3000. Saint-Gilles (3874), Ixelles (3581), Etterbeek (3371) et Forest (3317), sont les communes les plus touchées. On ne dénombre aucune commune qui ne comptabilise aucun cas de coronavirus.