Finalement pas d'accord au sein du gouvernement wallon pour interdire les limiteurs d'eau

Il y a un an, la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo) s'était prononcée en faveur d'une interdiction structurelle des limiteurs d'eau. Un an plus tard, il n'y a pas d'accord au sein du gouvernement sur le sujet, a-t-elle indiqué mardi en commission du parlement wallon.

Céline Tellier, ministre wallonne de l'Environnement.