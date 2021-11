Le saviez-vous? Le 15 novembre est un jour férié pour une grande partie des fonctionnaires fédéraux. À l'occasion de la Fête du Roi, bon nombre de services publics ainsi que les bureaux de poste seront fermés ce lundi.

Célébrée depuis 1866 en Belgique, la Fête du Roi est une journée particulière pour une partie de la population. Le 15 novembre est en effet synonyme de congé pour tous les employés des Services publics fédéraux. Une grande majorité des administrations communales ainsi que les différents services publics du pays resteront ainsi fermés ce lundi.

Les bureaux de poste garderont également leurs portes closes. Mais pas de panique: les journaux, le courrier et les colis seront distribués normalement.

Côté commerce, banque et horeca, pas de changement: ce lundi ne constitue pas un jour férié officiel. Sauf exception, la plupart des secteurs resteront donc ouverts.

À cette occasion, la famille royale se rendra à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule pour assister au Te Deum. Cette année, le roi Albert II et la reine Paola ainsi que le prince Laurent seront présents. L'après-midi au Palais de la Nation, seuls les anciens souverains seront présents. Le roi Philippe ne participera à cette séance d'hommages.

