Il y aura très probablement un tsunami de faillites à la rentrée. Difficile néanmoins de prévoir la hauteur de la vague. Une certitude : l'Etat devra mettre la main à la poche pour soutenir les entreprises et les aider à se réinventer.

Son suicide à 52 ans au début du mois d'août a fait la Une des journaux de SudPresse. Gérard Miller était un restaurateur bien connu de la Cité ardente où il a ouvert plusieurs établissements. Passionné de bonne cuisine, plus doué pour les fourneaux que pour les tableaux comptables, il avait certes des problèmes personnels comme tout le monde, mais la chute de son chiffre d'affaires suite au confinement l'a laminé. Voir des tables vides lui était insupportable. Il n'a pas supporté l'annonce d'une possible deuxième vague du virus et les nouvelles mesures sanitaires.

...

Son suicide à 52 ans au début du mois d'août a fait la Une des journaux de SudPresse. Gérard Miller était un restaurateur bien connu de la Cité ardente où il a ouvert plusieurs établissements. Passionné de bonne cuisine, plus doué pour les fourneaux que pour les tableaux comptables, il avait certes des problèmes personnels comme tout le monde, mais la chute de son chiffre d'affaires suite au confinement l'a laminé. Voir des tables vides lui était insupportable. Il n'a pas supporté l'annonce d'une possible deuxième vague du virus et les nouvelles mesures sanitaires. "Ce n'est pas le seul drame, il y en a déjà eu d'autres, confie, amer, Denis Ducarme (MR), ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants et des PME. Nous ne disposons pas, à ce stade, de statistiques ciblées sur des catégories professionnelles, mais il est évident que la situation dans l'Horeca est inquiétante." Et pas seulement dans l'Horeca. Selon le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), une centaine d'indépendants se donnent la mort chaque année. Un chiffre qui risque d'augmenter avec le Covid-19 au vu des nombreux appels de détresse reçus par le syndicat depuis le confinement. Avant la crise sanitaire, le cabinet Ducarme avait mis en route un programme pilote de soutien aux indépendants en burnout. "On a intérêt à accélérer le tempo pour le finaliser", reconnaît le ministre. Le Centre pour entreprises en difficulté de la Chambre de commerce de Bruxelles (Beci) doit, lui, gérer 30 fois plus de dossiers qu'avant le Covid-19. Il a dû engager une centaine de collaborateurs extérieurs en plus de ses quatre temps-plein habituels : des juristes, des comptables, mais aussi des coachs pour répondre à la détresse psychologique d'entrepreneurs qui, dans le climat anxiogène du coronavirus, ne voient pas comment sortir du tunnel. Les chiffres des faillites n'ont pourtant pas encore explosé. Au tribunal de l'entreprise de Bruxelles, le plus gros du pays en nombre de dossiers, il y a même eu moins de faillites prononcées cette année qu'au cours des six premiers mois de 2019, avec une baisse très marquée en avril. Une tendance qui se confirme à l'échelon national. C'est évidemment dû au confinement et au moratoire temporaire sur les faillites qui, du 24 avril au 17 juin, a protégé les entreprises en difficulté de leurs créanciers. Applaudi par les organisations de défense des PME et indépendants, ce "cessez le feu" légal pour les entreprises en cessation de paiement après le 18 mars dernier n'aura néanmoins été qu'un couvercle posé sur une marmite en ébullition. Cela n'a cependant pas empêché certains chefs d'entreprise de faire aveu de faillite. Rappelons qu'une faillite peut être déclarée par un tribunal, soit sur aveu de l'entreprise (qu'elle soit personne physique ou morale), soit sur citation d'un ou plusieurs créancier(s). Le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a ainsi enregistré davantage d'aveux depuis avril comparé aux mêmes mois de l'an dernier, sauf en mai. Mais en juin, un mois souvent riche en faillites, il y en a eu 50 % en plus. Même hausse constatée en juillet. "Le fait qu'autant d'entrepreneurs se soient déplacés jusqu'au tribunal pendant le lockdown est fort révélateur", observe Paul Dhaeyer, président du tribunal francophone de l'entreprise de Bruxelles. Le magistrat s'attend à une énorme vague dès septembre-octobre. L'Economic Risk Management Group (ERMG), dont les experts assurent la gestion des risques économiques liés au Covid-19, a plusieurs fois interrogé les entreprises quant au risque de faillite. Fin juin, 5 % des répondants considéraient qu'une faillite était "probable" ou "très probable", alors que plus tôt pendant le confinement, ils étaient 10 %. Un vent d'optimisme malgré tout, même si 5 %, cela représenterait encore trois fois plus de faillites qu'habituellement. Mais le resserrement des mesures, décidé fin juillet par le gouvernement de Sophie Wilmès pour faire face au rebond du coronavirus, devrait remettre en cause cet optimisme. Une nouvelle étude de l'ERMG sur les entreprises est attendue la semaine prochaine. En matière de pertes d'emplois qui ne seront pas dues seulement à des faillites mais aussi à des restructurations, le Bureau du Plan estime, selon des prévisions publiées en juillet (avant donc les nouvelles mesures), que le chômage augmenterait, à l'échelle nationale de 54 000 personnes en 2020 et de 92 000 personnes en 2021 avec la répartition régionale suivante : 6 200 chômeurs supplémentaires à Bruxelles, 39 200 en Wallonie et 100 900 en Flandre. Côté wallon, Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises (UWE), est moins rassurant : il table sur une perte de 40 000 à 45 000 jobs pour 2020-2021. "Il s'agit d'une estimation pessimiste, reconnaît-il. Le nombre de demandeurs d'emploi wallons augmenterait de 25 %, soit un retour au niveau de 2010. Pour les faillites, il est encore difficile d'identifier des tendances précises." Cela dit, l'UWE observe que le nombre de PRJ, ou procédures de réorganisation judiciaire, souvent baptisées "antichambres de la faillite", semble exploser. "Deux grands cabinets d'avocats nous ont dit avoir dû affecter 15 à 20 % de leur personnel aux PRJ, remarque Olivier de Wasseige. C'est cinq fois plus que d'habitude. Un signe qui ne trompe pas." C'est la Région bruxelloise qui risque d'enregistrer le plus grand taux de faillites. Olivier Willocx, administrateur-délégué de Beci est inquiet : "En temps normal, environ 3 % des entreprises bruxelloises font faillite, s'agissant, pour beaucoup, de sociétés unipersonnelles qui n'ont pas déposé de comptes depuis trois ans. Mais, avec le Covid, on devrait atteindre au moins 15 % de faillites et ce sera du lourd, avec un réel impact sur l'emploi et le PIB", assure-t-il. Et cette prévision ne tient pas compte de la possibilité de faillites en cascade, par exemple dans le secteur des hôtels - important dans la capitale - dont une chambre sur dix est occupée cet été (en comptant les établissements fermés), ce qui pénalise les services liés à l'hôtellerie, fournisseurs (sociétés de nettoyage, blanchisseurs, etc). Olivier Willocx table aujourd'hui sur la perte de 60 000 emplois à Bruxelles, hors scénario d'une deuxième vague semblable à la première. Un chiffre impressionnant, bien plus élevé que l'estimation du Bureau du Plan. Mais il tient compte du chômage temporaire qui, initialement prévu jusqu'au 1er septembre, a été prolongé jusqu'à la fin de l'année pour les entreprises, nombreuses à Bruxelles, qui y ont eu recours pour au moins 20 % de leur personnel au deuxième trimestre 2020. Un chômage temporaire qui devient durable... Pour beaucoup, il sera difficile de sortir de cette solution provisoire autrement qu'en licenciant, voire en déposant le bilan car incapables de payer des indemnités de licenciement. Willocx nuance néanmoins : "Les postes à Bruxelles étant occupés pour moitié par des Bruxellois et pour l'autre par des navetteurs, cela représente une perte d'environ 30 000 jobs pour les Bruxellois actifs vivant dans la capitale." On le sait, certains secteurs, davantage affectés que d'autres par les mesures anti-Covid, ont un risque plus élevé de se crasher. Les plus souvent cités : l'Horeca et l'événementiel. Deux gros pourvoyeurs de main-d'oeuvre en Belgique : 107 000 travailleurs pour le premier (hébergement et restauration) et 80 000 pour le second (industrie du spectacle, organisateurs de mariages, traiteurs pour festivités et événements d'entreprise, etc.) "Pour l'événementiel, on s'attend à au moins 20 % de faillites", déplore Denis Ducarme qui a récemment reçu des représentants du secteur. Pour l'Horeca, le cabinet ne dispose pas encore de chiffres précis. Mais, dans les grandes villes, hôtels, restos et cafés risquent de payer un lourd tribut. "A Bruxelles, ce sera un drame social, car l'Horeca fournit de nombreux jobs peu qualifiés et fait vivre les quartiers désertés par les commerces", prédit Paul Dhaeyer. Les commerces de détail, hors alimentation, souffrent énormément, eux aussi, et la période des soldes postposée en août, ne semble pas apporter le ballon d'oxygène attendu, avec le tour de vis sanitaire de fin juillet. Chez les grands aussi, les faillites se multiplient. En outre, l'épidémie a modifié le comportement des consommateurs. Selon une récente enquête de l'ERMG, un Belge sur cinq - surtout les plus de 65 ans - ne se rend plus dans les magasins non alimentaires. "Les commerces d'habillement installés de longue date s'en sortent néanmoins un peu mieux que les nouveaux, car ils peuvent compter sur une clientèle d'habitués", pondère le ministre.Un autre secteur fort fragilisé par la pandémie et ses conséquences est celui de l'aéronautique. Pas seulement les aéroports et les compagnies aériennes, mais aussi les fabricants industriels, très dépendants d'Airbus, qui voient fondre leur carnet de commandes, vu qu'un retour à la normale pour le secteur aérien n'est pas escompté avant 2024, au mieux. Aujourd'hui, il tient grâce au chômage temporaire. "Les fleurons comme la Sonaca, la Sabca ou Safran Aero Boosters, s'en sortiront sans doute sans faillite, car ils ont un actionnariat solide. Ce sont surtout leurs sous-traitants qui vont pâtir, explique Olivier de Wasseige. Il y aura là des faillites en cascade." En revanche, d'autres secteurs sont peu éprouvés par la pandémie, voire en profitent, comme le commerce en ligne et la logistique qui l'entoure. Le lockdown a ainsi bénéficié à bpost ou à son concurrent DPD qui a annoncé, fin juillet, un investissement de 60 millions d'euros en Belgique et la création de 500 emplois. Les bons résultats en Bourse de Bruxelles de l'e-commerce et des livreurs en disent long. "La crise économique actuelle est particulière, très asymétrique, avec de fortes différences d'impact en fonction des secteurs", analyse Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale (BNB) et coprésident de l'ERMG. On s'attend de plus en plus à une reprise économique en "K" (asymétrie entre ceux qui chutent et ceux qui s'en sortent) plutôt qu'en "V" (l'effondrement est rapide mais la reprise aussi). Le gouverneur pointe aussi les changements d'habitudes qui risquent de devenir structurels. "Si le petit commerce semble moins touché que l'Horeca, il pourrait néanmoins l'être de manière plus durable, à cause des achats en ligne", relève-t-il. Dans son "Global Consumer Insights Survey 2020", PwC note d'ailleurs que, si les achats en ligne ont été boostés, nombre de consommateurs comptent poursuivre cette pratique à l'avenir, y compris pour l'alimentaire. "Ces nouvelles habitudes virtuelles devront pousser les entreprises et les détaillants à se réinventer à nouveau", note Filip Lozie de PwC Belgique. Autre constat significatif : si la crise du coronavirus a porté un coup brutal aux entreprises existantes, elle a également freiné la création d'entreprises qui auraient pu compenser les faillites. "Fin juillet, on constatait une baisse de 11 % des nouvelles entreprises par rapport aux sept premiers mois de 2019", signale Christine Mattheeuws, présidente du Syndicat neutre des indépendants. Une tendance qui se marque plus à Bruxelles (- 20 %) et en Wallonie (- 13 %) qu'en Flandre (- 6 %), et particulièrement dans l'Horeca qui, d'habitude, est l'une des activités qui comptent le plus de starters. Tsunami de faillites à partir de septembre ? Il est encore trop tôt pour se faire une idée claire. "Etre alarmiste ne servirait à rien, nous ne sommes ni pessimistes ni optimistes mais attentistes", indique Pierre Wunsch. Pour l'instant, la casse a été limitée grâce à un paquet de mesures publiques sans précédent. Outre le moratoire sur les faillite: chômage temporaire ou partiel, plan de paiement pour le précompte professionnel ou pour les impôts sur les revenus et la TVA, report de paiement des cotisations sociales, nouveau prêt "coup de pouce" en Wallonie..." Les communes ont aussi joué le jeu, souligne Clarisse Ramakers, directrice du service d'études de l'UCM. Grâce aux Régions, beaucoup ont supprimé temporairement les taxes sur les enseignes ou les terrasses de café." Autre idée : sur les ondes de Bel RTL, mi-juin, Paul Dhaeyer a judicieusement suggéré, vu que le moratoire sur les faillites prenait fin à ce moment-là, un moratoire de fait sur les créances des pouvoirs publics comme l'ONSS et le fisc, soit les dettes sociales et fiscales. Il faut savoir que ces deux administrations sont à l'origine de plus de 80 % des citations en faillite. Il serait en effet paradoxal que l'Etat favorise les faillites de sociétés a priori saines, dont les dettes échues en matière d'impôt sur le revenu, de TVA, de cotisations sociales sont principalement dues à la crise sanitaire. Le ministre Ducarme reconnaît lui-même que le premier créateur de l'Etat est le fisc. Il ne veut pas encore se prononcer sur l'idée de Dhaeyer. Elle pourrait néanmoins être discutée au Conseil des ministres. A suivre. Tous les experts interrogés s'accordent à pointer le rôle primordial des banques dans la lutte qui s'instaure contre les faillites. Celles-ci ont la réputation d'être plutôt frileuses avec les entreprises en difficulté. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Dès la fin mars, le ministre des Finances, Febelfin et la BNB annonçaient la signature d'une charte pour que les établissements financiers facilitent les reports de paiements de crédit pour une période de six mois. La plupart semblent bien respecter cet accord. Mais une minorité d'agences, non négligeable, ne jouent pas le jeu, imposant aux entreprises qui les sollicitent des conditions non prévues dans la charte. Denis Ducarme a dès lors demandé à l'inspection économique d'y mettre son nez. Une dizaine d'enquêtes ont été menées, concernant six banques, dont de grosses enseignes. Leurs noms n'ont pas été révélés. La démarche a permis de débloquer à l'amiable la plupart des situations.Pour inciter les banques, le gouvernement a aussi prévu une garantie publique de 50 milliards pour les crédits accordés aux entreprises en difficulté, à l'exception de celles qui avaient d'importants retards de paiements avant le 1er février, soit un bon mois avant la crise. Selon Pierre Wunsch, le niveau de crédit se porte relativement bien. "Les banques font plutôt partie de la solution que du problème, considère le gouverneur de la BNB. Certaines préfèrent même prêter hors garantie publique pour ne pas payer la prime de garantie. Un signe positif qui montre qu'elles peuvent le faire sans le filet de l'Etat " L'UCM demande aussi qu'on trouve une solution pour les loyers - un poste de dépense souvent important - des entreprises en difficulté de paiement, afin que le propriétaire laisse tomber la moitié du montant, le restant pouvant être financé par un prêt Ricochet (Wallonie) ou Recover (Bruxelles), garanti par des organismes régionaux. Au-delà de toutes ces mesures de soutien, intenables à long terme et qui ne permettent que de gagner du temps, il faudra prévoir une véritable relance. Le challenge ne fera alors que commencer. Côté wallon, l'UWE a déjà avancé 35 mesures, sous le label explicite "l'été pour redresser, l'automne pour réformer". Parmi les propositions ? Des primes à l'investissement, des primes à l'emploi et une augmentation rapide des aides à la recherche et développement (R&D) dans les entreprises. "Beaucoup de choses risquent d'évoluer durablement en matière de consommation, de services mais aussi en B2B du côté des entreprises, explique Olivier de Wasseige. Il faut donc stimuler les entrepreneurs pour qu'ils se montrent innovants et puissent se réinventer." Tout cela suppose des dépenses publiques énormes et un endettement de l'Etat, déjà fortement endetté. "On n'a pas le choix, continue de Wasseige. Ces dépenses de relance ne seront pas perdues mais constitueront un investissement davantage rentable qu'un chèque consommation accordé à tous les ménages. La croissance passe par les entreprises." En Wallonie particulièrement, la part du privé dans le PIB est encore trop faible par rapport à celle du secteur public.